大陸國務院新聞辦公室1日舉行2023年「權威部門話開局」系列主題記者會，介紹財政貫徹落實中共二十大重大決策部署有關情況，大陸財政部部長劉昆指出，中國大陸地方政府的債務主要是分布不均勻，一些地方債務風險較高，還本付息壓力較大。財政部已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

對於記者提問，由於土地出讓收入減少，保證抗疫支出和基建支出，疊加債務集中到期壓力，一些地方政府面臨財政緊平衡狀況。劉昆通報去年地方財政收支情況：2022年地方一般公共預算本級收入10.88兆元（人民幣，下同），扣除留抵退稅因素後增長5.9％。一般公共預算支出22.5兆元，比上年增長6.4％，地方財政運行總體平穩。他強調，隨著疫情防控政策優化調整，以及穩經濟一攬子政策和接續措施持續發力顯效，今年經濟有望總體回升，地方財政狀況預計逐步向好。

針對上述記者提問的三個部分，劉昆一一答覆：

關於土地出讓收入。土地出讓收入列地方的政府性基金預算，是地方政府性基金預算的主體。從大陸地方政府性基金預算情況看，有部分收入調入一般公共預算使用，約占地方政府性基金預算的15％左右，去年雖然下降，但對地方一般公共預算支出影響可控。由於具體數據尚待決算才能確定，若按照2022年土地出讓收入減收約2兆元框算，影響地方一般公共預算財力約3000億元。土地出讓收入是毛收入，收入減少的同時，也會相應減少拆遷補償等成本性支出。為什麼專門說明，因收支聯動，所以收入下降的影響並沒有那麼大。

關於債務集中到期的壓力問題。中方去年法定債務的負債率約為50％左右，這個指標在全世界、在經濟界都是比較低的。中方地方政府的債務主要是分布不均勻，一些地方債務風險較高，還本付息壓力較大。大陸財政部已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

關於地方財政的平衡問題。2020年到2022年，地方一般公共預算收入平均增長2.5％，去年的情況是下降了2.1％，是緊平衡的狀態。去年下降2.1％，比十年的平均增幅是低了不少個百分點。但地方的財力和它本級的一般公共預算收入不是一回事，地方40％左右的財力來自中央對地方的轉移支付，過去三年，中央對地方轉移支付年均增長了9.3％，對地方的轉移支付是不斷在增長的。9.3％的增長幅度比地方本級一般公共預算收入的增長幅度高了6.8個百分點，這就有效彌補了本級收入的不足。從地方預算執行情況看，過去三年地方財政支出平均增幅達到3.4％，所以是緊平衡狀態，但也是總量增加的狀態。地方執行的情況是比較好的。