美國眾議院「中國事務特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）在上月17至20日祕密訪台，並透露今年夏天他將在台灣舉辦一場與台海安全相關聽證會，相關資料可供眾議院議長麥卡錫參考。蓋拉格今(1)日受訪時則坦言，技術上無法在台灣舉行「在地聽證會」，不過將以會議或簡報方式進行。

蓋拉格日前在《華郵》專訪裡指出，他低調訪台，是為了與台灣官員的會面更有收穫與成效，尤其看到去年8月，前眾院議長裴洛西訪台後引發的風波。蓋拉格在專訪中證實，有可能在夏天之前於台灣舉行聽證會，結束後收集更多資訊，做為麥卡錫訪台的參考。

據《TVBS》報導指出，美眾院中國事務委員會幕僚透露，像中國事務委員會這種特設委員會的聽證會，包括在地聽證會，都必須在美國國內舉行；而蓋拉格今被問及什麼時候會到台灣舉行聽證會一事則坦言，技術上來說，無法在台灣舉行「在地聽證會」，將以會議或簡報方式進行。