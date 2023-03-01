南部水情不佳，台南市3月1日起水情燈號由黃燈轉橙燈，台南市長黃偉哲指出，1000度以上工業大戶及非工業用水大戶或特定業者，如洗車業、游泳池、三溫暖等需減供10至20％的水，目前水庫蓄水雖足夠再撐1個月到40天，估計到5月底應還剩8000多萬噸水，轉橙燈雖對一般民生幾乎沒衝擊，但不能因此就恣意浪費水，「一個蘿蔔一個坑」，今天少用一點、明天就多一點可用，呼籲大家節約用水。

黃偉哲說，南市府已率先以身做則，每天在澆灌、消防用水以及灑水部分，每天大概使用4200噸到4500噸的回收水，市府帶頭也希望大家一起響應，因為光靠政府的力量不夠，他提醒，如果橙燈還不夠的話，將來又要轉燈號，不希望到那一天到來，大家才緊張。

他說，目前水庫蓄水量比2年前百年大旱時，還多出至少3000萬噸水，這3000萬噸足夠再多撐1個月到40天的時間，估計到5月底，水庫應該還剩8000多萬噸水，希望這些用水能幫我們安然度過難關，也希望大家節約用水。

他說，這些其實都是老掉牙的老生常談，由於台灣水價是全世界第3低，全台人均用水量是全世界前2高，因此本來就要節約用水，碰到旱象，更需要減少用水。他提到，上禮拜行政院決定春季雜作要持續供水，總共要耗費近1680萬噸的水，從1億5000萬噸水減少1680萬噸水，水情可以說相當嚴峻。

台南市政府指出，3月1日起，台南每月1000度以上工業用水戶，以節水10％為目標；每月1000度以上非工業用水戶、洗車、游泳池、三溫暖、水療業者，還有其他非生活必須用水，由減量供水10％循序漸進至減量20％，至於一般家戶則不會有太大影響，仍維持晚間10時至隔天早上6時減壓供水。