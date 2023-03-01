「高雄好薪情 新媒體人才就業媒合會」3月16日於鳳山行政中心大禮堂登場。（柯宗緯翻攝）

適逢年後轉職潮，不少企業對於新媒體人才需求夯。高市青年局除一條龍培育新媒體人才，更將在3月16日將舉辦就業媒合會，攜手22家知名企業，提供上百職缺，讓有志從事新媒體相關工作的青年，進入高雄優質企業，同時協助企業解決人才難覓問題。

高市青年局將於3月16日下午2時，在高雄市政府鳳山行政中心大禮堂舉辦「高雄好薪情—新媒體人才就業媒合會」，以新媒體為主題，參與的22家企業均會提供行銷、企劃、小編、電商、視覺設計等新媒體相關職缺。

青年局表示，其他職缺則依企業類型有所不同，如半導體製造商國巨也開出製程、研發、設備工程師職缺；夢時代購物中心、新光三越百貨、順發電腦等百貨及零售業也有門市、營業人員等，對行銷領域有興趣的南部求職青年千萬不能錯過。

青年局長張以理指出，因應新媒體世代來臨，青年局為奠定青年新媒體職能成立「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，提供新媒體課程、舉辦認證考試、就業媒合一條龍服務，強化青年專業能力並順利求職，媒合有志從事新媒體相關工作的青年進入高雄優質企業。

此外，除了就業媒合，活動現場也提供求職者履歷健診服務，並邀請104人力銀行人資長鍾文雄分享新媒體產業工作趨勢。青年局提醒，因活動為封閉空間人潮眾多，現場請佩戴口罩。詳細活動資訊及報名請上高雄新媒體人才培育中心官方網站（https://youth.kcg.gov.tw/cp.aspx？n=180）或電洽07-7990829。