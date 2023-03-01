騎士車禍重傷昏迷還有2身障兒要養，家屬怒控酒駕男不聞不問。

桃園市中壢區民權路三段411巷，上月22日7時許發生一起車禍，68歲古姓男子駕駛自小客車，行經民權路三段路口處左轉時，與44歲吳姓男子騎乘機車發生碰撞，撞擊力道之大造成機車變形，44歲吳男身受重傷送醫，家屬後來得知對方竟然又是酒駕，且事發至今不聞不問，無奈吳男是家中經濟支柱又是中低收入戶，還有2位身心障礙兒子要養，求助無門。

吳男妹妹控訴，事發當下肇事駕駛下車查看還叼著一支菸，後來哥哥因為傷勢嚴重，當下連轉診費用都付不出來，幸好醫院願意讓他們先積欠相關費用，而哥哥昏迷了5天才醒來，全身都是傷，他當時早上7點要去上班因而發生車禍，對方竟然又是酒駕，得到的回應卻是他年紀很大，沒錢也沒辦法負責任，直到現在仍然不聞不問，哥哥獨自照顧2名身障兒，如今又受傷住院沒有經濟來源，對方駕駛行徑相當可惡。

中壢警分局則回應，古姓男子於22日7時許，駕駛自小客車行駛於民權路三段411巷，行經民權路三段路口處左轉時，與吳姓男子騎乘之普通重型機車發生碰撞，造成雙方駕駛均有受傷。警方到場後立即協助將兩名傷者送醫，並對雙方駕駛實施酒測，其中古姓男子酒測值為0.43，全案依法偵辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！