女星賈靜雯近日與大女兒Angel到美國洛杉磯旅遊，但今（1）日稍早卻在社群上透露手指莫名紅腫，第一次就醫時醫師請她局部熱敷，沒想到一返台才發現遭到誤判，讓她直呼「好醫生好重要」。

賈靜雯今（1）日在IG上曬出手指紅腫化膿的影片，當中可見右手無名指下方明顯發紫腫脹，文中提到「10天前這根指頭沒有任何外力受傷就忽然有點痛…我不以為意以為是到LA太乾沒管他，結果…每天越來越腫，直到上機前去看了一位醫生，這位醫生要我熱敷我就聽話的熱敷」。

不過，她發現情況不僅沒有好轉還越敷越腫，所以一到台灣就趕緊去找醫生表弟，沒想到表弟一聽到她天天熱敷差點暈倒「說這是甲溝炎，怎麼可以熱敷，立刻把膿幫我挑開…讓我緩減了疼痛」讓她忍不住直呼「醫生好重要！誤判真的會讓人擔心，希望快快消腫」。

賈靜雯透露在美國時手指莫名化膿紅腫。（圖／截圖自賈靜雯IG）

賈靜雯2005年與前夫孫志浩結婚，育有一女梧桐妹（Angel），但這段婚姻在五年後畫下句點，2015年她宣布與修杰楷交往及懷孕消息，沒多久後便生下二女兒咘咘，時隔兩年再生下三女兒波妞，一家五口感情相當好，賈靜雯還不時會在社群平台上分享日常。