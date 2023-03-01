不畏隔夜美股三大指數下跌、月線全面收黑，在經濟和政策利多消息帶動下，香港股市在連跌6天、跌掉逾1100點或逾5%後開高走高，目前恆生指數飆漲630點或3.18%，報20415.11點，一舉收復20000點大關。國企股(H股)大漲3.7%，為6825.75點。中國2月製造業採購經理人指數（PMI）優於預期，給市場帶來巨大的提振。