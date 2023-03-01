中國國家統計局公布，2月製造業PMI為52.6，較1月上揚2.5個百分點，優於市場預期的50.6，並創下近11年新高。

恆生科技股指數大漲近5%，成分股全面走高，金蝶國際漲9.4%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲8.7%。

中國自今日起繼續實施汽車置換補貼，汽車股強勢表態，吉利、長汽、東風、廣汽、北京汽車漲幅都在4%左右。包括小鵬在內，新能源車族群全面走高，比亞迪漲5%，理想汽車大漲8%。

舜宇光學漲逾6%，百威亞太漲近7%，在藍籌股中表現最佳。

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