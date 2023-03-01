Rabobank指出，許多中國大陸民眾都漸漸喜歡吃牛肉，尤其是年輕族群、中高收入家庭以及比較注意營養者。經過長時間封鎖後，大陸消費者現在也把錢花在自己認為有價值的商品上，預料部分高品質的牛肉需求或將增溫。

分析師認為，牛肉的口感較好、更加營養外還可有不同的烹調方式。雖然豬肉還是在中國大陸享有主導地位，但牛肉已被更多人認為，是獲取蛋白質以及鐵質較好來源之一。

從上述可知，大陸消費者對肉類攝取最新轉變，與傳統以牛肉為主食的各地區民眾有所不同。因為通貨膨脹還是位於高檔，不少全球家庭手頭都不太寬裕，加上擔心會影響健康與環境之下，不少人卻開始少吃牛肉。

Rabobank評估，部分收入不高的族群或許會避開食用牛肉，但其它民眾卻正在吃更多牛肉。因此，高質量的牛肉有機會增加被消費數量，不過成長幅度可能不會很快。

這家荷蘭投行認為，中國大陸正減少採買美國牛，同時，巴西牛因為狂牛症暫停輸陸，澳洲牛肉可趁機崛起。因此，2023上半年，中國大陸以往進口牛肉的來源或將出現變化。去年，澳洲是中國大陸第3大供應國，僅次於巴西與美國。