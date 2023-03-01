中華電(2412)本次MWC結合台灣館首次舉辦HAPPY HOUR活動，邀請近百家國內外資通訊產業夥伴及國際電信業者代表逾300位齊聚台灣館，交流5G開放網路產品與智慧應用解決方案，共築5G新商機。總經理郭水義表示，台灣是個智慧島嶼，擁有完整的資通訊產業鏈及豐沛的研發能量，是全球科技進步的重要推手。中華電在台灣全力建設5G網路，結合產業建構生態圈積極推動智慧應用，並以「打造台灣智慧好場域、外銷應用服務到國際」及「廣結同盟、互惠共榮」的理念，扮演串接台灣與國際產業夥伴的角色，「把世界帶進台灣，從台灣走向世界」，結盟國內外夥伴，共築5G開放網路與智慧應用產業新商機。

台灣大(3045)本次在經濟部工業局支持下，與工研院及國際開放架構組織Telecom Infra Project(下稱TIP)，於MWC台灣館共同舉行國際記者會，宣布台灣大成為全台首家與工研院TIP Community Lab合作進行5G OpenRAN整合驗測，更是國內第一家將工研院TIP標章列為選商條件的科技電信公司。未來台灣大將挾參與TIP合作的電信營運商之優勢，與聯盟夥伴共同建立全球性OpenRAN生態圈。

台灣大技術長郭宇泰受工研院邀約，參與「開放架構的測試與驗證」國際論壇，並發表演說。郭宇泰指出，5G開放網路架構的發展讓台灣大能從眾多供應商中選擇最佳產品，提供創新的解決方案。要如何驗證一個新產品的功能、性能、互通性、維運操作性和穩定性，對營運商及供應商來說都是一個繁瑣的工作。台灣大一直與工研院密切合作，在加入TIP驗測平台後，可先透過TIP標章計畫建立營運商和供應商認可的OpenRAN通用標準來簡化資格認證過程，當通過TIP認證後再將設備導入台灣大自己的試驗場域，進行各項服務與針對用戶客製化需求的測試，可縮短導入新解決方案的時間，快速進入商用服務開發。

遠傳(4904)與愛立信攜手端出最新5G創新應用，其中「AI節能網路應用」，可節省最高46%基地台能耗，目前已完成測試，被視為遠傳邁向淨零減排的重量級幫手。遠傳總經理井琪表示，今年MWC呈現出通訊界旺盛的研發能量，探討如何增進5G技術並加速向B5G、6G和更高效網路表現發展，協助各產業開創嶄新價值。遠傳5G創新與永續發展並重，透過結合愛立信領先全球的網路技術，在持續優化5G網路體驗的同時也能降低能源使用，合力推動綠色網路、智慧城市治理等多面向發展。遠傳在MWC展期將與多家國際頂尖科技大廠、電信業巨擘深度交流，展現台灣5G世界級的實力，更將持續結盟全球重量級伙伴，擴大遠傳本業和新經濟布局。