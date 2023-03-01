黑猩猩「娃智」把不愛吃的食材排列成「圓形魔法陣」。（北市動物園提供）

青菜蘿蔔各有所好，人類或動物遇見不愛吃的食物，通常會拒絕進食或吃得很少，不過，台北市立動物園表示，黑猩猩「娃智」玩心重，總是把不愛吃的食材排列成圓圈陣型，彷彿要用「圓形魔法陣」許願更多好吃食物，讓保育員好氣又好笑。

動物園說明，「娃智」目前7歲又9個月大，相當於人類青少年的年紀。黑猩猩是雜食性動物，主食以素食為主，喜歡高麗菜、空心菜，人類經常不愛的苦瓜、青椒及茄子都是黑猩猩的心頭好，牠們有時會為了搶茄子吵架；但黑猩猩不喜歡口感較澀、太硬，或帶有小絨毛的蔬菜。

園方表示，負責照顧靈長類動物的保育員，發現園區內的黑猩猩和金剛猩猩都會擺盤不愛吃的食物，有的年輕個體玩心更重，觀察身邊可取得的素材，便擺出一個又一個的圓圈陣型，於是娃智把大家剩下來的紅鳳菜、波菜、茼萵和南瓜等食材，拿來玩耍或當作巢材。

動物園說，藉由黑猩猩擺盤的行為，保育員可推論不同群體及個體對食物的喜好，同時也讚嘆黑猩猩的藝術天分，歡迎大家來動物園多觀察黑猩猩的行為，可以得到更多有趣的發現。