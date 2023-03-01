南投立委補選惡戰，民進黨質疑國民黨立委補選候選人林明溱任縣長時出訪浪費公帑。國民黨今反擊，質疑行政院副院長鄭文燦任桃園市長時兩次出訪，共花1500多萬元公帑，且都未公開招標委託特定旅行社，民進黨不用同樣標準監督？

國民黨發言人楊智伃表示，現階段國內缺蛋、缺電、缺水、缺藥的問題嚴重，身為行政院副院長的鄭文燦不趕快解決民生困境，卻趕著幫民進黨立委候選人蔡培慧輔選，難道在民進黨官員心中政黨利益大於人民利益？

楊智伃說，南投立委補選是民進黨主席賴清德上任第一戰，為保全賴面子，民進黨已無所不用其極使出各種抹黑、栽贓手段。國民黨文傳會副主委舒翠玲也揶揄，賴領導的民進黨續以雙標檢驗別人、寬容自己，跟之前蔡英文主席有什麼兩樣？

舒翠玲表示，2016年鄭文燦率團訪問荷、英、法等國12天，共花費874萬6458元；2017年出訪美西12天，花費689萬9009元，兩次行程就已花費公帑1千5百多萬元，且都是委託特定旅行社，未經公開招標。

舒翠玲更批評，民進黨說林明溱的出國報告下載都是亂碼，但鄭文燦出訪在網站上連報告都看不到，隨行排場比總統出訪還大，卻沒有任何考察報告供大家檢視，是鄭文燦擔任市長任內最荒唐的事。

舒翠玲指出，鄭文燦稱出訪要把「國外智慧城市的經驗帶回來」，但2020年審計部卻點名，桃園市政府各機關至2019年底花8000萬元建置29款App，其中17款都是「蚊子app」，僅有數千人次下載，更有5款下載人次未破千。

楊智伃表示，輔選民進黨立委候選人蔡培慧過程，鄭文燦說自己讓桃園市脫胎換骨，但鄭用人民的血汗錢來吃香喝辣、大排場出訪，不先說明為何花這麼多錢卻不用公開招標？鄭為蔡輔選，民進黨難道不覺被打臉？蔡不尷尬？

楊智伃更揶揄，鄭文燦任桃園市長期間施政爭議頻傳，還涉「八八會館」喬地目變更、八德農地案縱容炒地牟利等疑雲，如今卻幫蔡培慧背書，難道要讓桃園惡質的政績複製到南投？