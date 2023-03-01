首曝光！海巡突擊快艇台北港操演 執行中樞「反斬首特攻」

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，首次在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目，除了演練本身負責的海上反挾持及恐攻任務外，更結合與國防部「平戰轉換」任務，共同衛戍大台北中樞反特攻及反斬首作戰，海巡特勤隊員搭乘突擊艇，進行優異的攻擊隊形與操船技巧也首度曝光，畫面相當震撼。

淡水河口向來是大台北中樞的守備防禦重要地帶，目前主要以陸軍關渡指揮部及陸戰隊66旅戰車營負責守備任務。為了加強防禦，未來陸軍海龍蛙兵也將輪派到此駐防，海巡特勤隊未來也將是共同協防單位，戰時可快速執行「反特攻」任務。

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，首次在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目。(海巡署提供)

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，首次在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目。(海巡署提供)

海巡署表示，這三艘突擊快艇是依據109-112年「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」採購，3艘突擊艇預算金額共計1億800萬(1艘為3600萬)，其中含「突擊艇3艘專案管理(含監造)委託技術服務」420萬及「突擊艇3艘統包採購案」1億380萬，未來將持續籌建。

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，首次在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目，圖為海上突擊隊型。(海巡署提供)

海巡署採購三艘K92特種作戰突擊艇，首次在八里台北港在實施實施海上掃蕩、反特攻、反滲透等作戰操演科目，圖為海上突擊隊型。(海巡署提供)

當初海巡署建案構想，主要是偵防分署所屬「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」採購項目之一，鑑於原有特勤快艇老舊且逾使用年限，希望以新建突擊艇取代，平時除執行海域反恐訓練及協助海難救助任務外，遇有突發海上恐怖攻擊、緊急海難事故或海上喋血狀況時，可迅速調度執行攻堅、救援任務，有效保障海上船舶及人員安全。目前三艘突擊艇均已完成驗收交船，並投入各項勤務訓練任務運用。

未來海巡特勤隊將利用這款突擊快艇，執行海域反恐怖活動、反劫持及重大案件應(制)變任務。另外也將支援海域重大、特殊犯罪案件偵辦任務，並取締越界捕魚、抽砂任務。最重要的是，將協同國防部實施平戰轉換任務。

海巡署表示，新採購之突擊艇船體吃水淺，且有操控靈活、船速高、耐航及續航力高的特性，艇上更採用軍規級熱顯像儀，可供特勤隊員全天候遠端偵察、精準測距、目標鎖定及錄影蒐證使用。平時主要為執行海域反恐訓練及協助海難救助任務，如遇有突發海上恐怖攻擊或海上重大事故時，即可迅速前往執行攻堅或救援任務，有效保障民眾生命財產安全。

根據統計，自突擊艇陸續交船後，即投入特勤各項勤訓工作，於111年6至7月期間曾配合馬祖海巡隊共同編組執行馬祖海域非法取締任務，遏阻海上不法活動，未來將配合執行相關任務，確保國內社會及經濟秩序穩定發展。