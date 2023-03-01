在公關公司上班的莊小姐，因為職業常常必須與人接觸，加上姊夫又是牙科醫師，所以非常注重口腔衛生，每天三餐飯後都確實做到刷牙工作；不過，最近她老覺得不太舒服，常常喝個冰涼飲料或熱湯，整個牙齦就酸軟，就醫檢查結果並沒有蛀牙，但是因為刷牙「太認真」，導致敏感性牙齒作亂。

●牙齒敏感 象牙質外露導致

牙科醫師鄧乃嘉表示，一般人對於敏感性牙齒的認識並不多，常誤以為酸痛忍一忍就過去了，或減少攝取過燙或過冰的食物及水，因而忽視了敏感性牙齒的治療，進而導致其他口腔問題的產生。

牙齒會感受到突如其來的刺痛或酸軟，主要是因這些外來刺激，例如溫度，直接刺激牙齒的神經，牙齒敏感主要是象牙質外露導致。但在正常情況下，牙本質並不會直接暴露在外界的刺激中，可是因為年紀的增長或一些不當的生活習慣，若造成牙齦萎縮，牙本質就很容易外露，敏感酸痛也就跟著來報到。

●蛀牙和敏感性牙齒不同 兩者差異一次看

很多人會將敏感性牙齒和蛀牙畫上等號，不過，鄧乃嘉釐清兩者間差異，蛀牙和敏感性牙齒就疼痛的呈現上來說，患者的感受非常相似，不過就醫學病理上來說，兩者可是截然不同；蛀牙的牙本質外露是因為牙菌斑傷害牙齒結構，是病菌感染所引起，和敏感性牙齒造成的原因有所不同。

●造成敏感性牙齒 常見5大原因

而會造成敏感性牙齒的惡習主要有五大類，都是後天因素造成，分別是刷牙方式不當、牙周病恢復期、牙齒美白過後、飲食習慣不良，或這幾年常見的減重方式不當引起。

人體的牙齦本來就會隨著年紀萎縮，屬於自然老化現象，但並不會因此產生嚴重的敏感現象。發生敏感性牙齒最常見的原因還是「刷牙不當」引起，不當的口腔衛生習慣，例如刷牙方法不正確或過度用力，使牙齒琺瑯質磨耗、牙齦萎縮，還有些習慣長距離的橫向來回刷法，這都容易造成齒頸部磨損。

另外，牙周病也會讓牙齦萎縮，牙齦一旦萎縮，牙根自然外露，缺乏琺瑯質保護的牙本質，當受到刺激也會敏感；以及經過口腔大掃除工程的牙周病治療後的恢復期，患者也會發現牙齦有部分退縮情形，這也會造成牙齒敏感。

但鄧乃嘉強調，接受刮除牙根或牙齦手術後的敏感情形只是短暫，除非有嚴重齒槽骨破壞，否則經治療恢復，敏感情況應該會大幅降低。

●催吐減肥法 損害牙齒健康

還有不少人喜歡沒事就在口中含顆酸梅，或直接咬食檸檬，這些高酸性食物都可能造成牙齒表面琺瑯質的脫鈣，導致牙本質小管暴露而敏感。甚至日本還曾經風行催吐減肥法，類似強烈胃酸進出口腔，都是有損牙齒健康的不良行為。

●貝氏刷牙法 預防敏感性牙齒

鄧乃嘉強調，最根本的還是學會正確的刷牙，目前有效的潔牙方式還是以「貝氏刷牙法」為主流。其實只要外層琺瑯質夠健康，基本上使用普通牙膏即可，如早上起床用溫水刷牙，牙刷的刷毛挑選柔軟材質，最好養成進食後潔牙的習慣，因良好的飲食習慣也是預防敏感性牙齒的不二法門。

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