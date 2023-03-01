台北市舉辦二二八76週年紀念會，卻有一群人突闖進台北市長蔣萬安致詞台後方，大喊「殺人兇手，下跪道歉！」造成現場騷動，台北市議員鍾沛君說，這些喧騰無意褻瀆了和平兩個字，因此她今提出提案，要求停辦二二八紀念會，但現在是休會期間，所以要等到開議才能討論。

鍾沛君說，台北市政府在二二八舉辦的這場紀念會，很遺憾地又有鬧事者闖入，因此多數民眾在看新聞時，並無法從中得知有哪些遺族到場，甚至現場有哪些撫慰人心的樂曲，新聞片段裡都是鬧事者喧騰的畫面，而這些喧騰無異就是褻瀆了和平兩個字，狠狠地攪動了仇恨值正緩緩下降的台灣社會。

鍾沛君認為，只要這些鬧事者一日想要從中謀取個人聲量，那麼二二八就永遠是混濁，永遠沒有辦法清澈的一天，那麼放假又有什麼用處呢？所以她今也在台北市議會提出提案，但現在是休會期間，所以要等到開議才能實質審查、討論。

鍾沛君說，二二八在台灣早就不是禁忌關鍵字，隨著越來越多的史料被揭露還原，有很多的故事已經被考證檢驗，在那場動亂中，有無辜受累的受難者，也有求仁得仁的共產黨，還有尋釁滋事的地痞流氓，也有客死他鄉的外省公僕，「每年把這些動機與遭遇完全不同的亡者捆在一起辦追思會，只怕在九泉之下，這些亡者都會覺得莫名其妙」。

鍾沛君表示，因此她主張停辦追思會，但是配套措施必須要由文化局、教育局等單位舉辦更多的相關議題講座，或者是學術研討會，可以辯論、可以討論，但是要讓史實被正確清楚地揭露，這可以理性地審視二二八，逐案探討，這才是對所有亡者真正的尊重，同時也杜絕所有的政治極端份子跟投機者年年消費二二八。