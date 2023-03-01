邁入第15年的「新北單車快樂遊」系列活動，今年除了9條新北市風景各異的經典單車路線，還新增蘇澳路線，10場活動有達人解說帶騎，每場限額300名，即起開放報名。此外，今年還首度安排身障朋友專屬場次，嚴選3條經典路線，帶領身障朋友以手搖自行車探索新北的美景。

新北市體育處表示，今年安排的10條路線再創新優化，活動從3月4日至9月9日，新增去年落成啟用的三峽自行車專用道，坪林場次沿途有許多網美打卡造景，很適合全家大小一起騎車參與，以及首次跨縣市舉辦，將活動擴展至宜蘭蘇澳白米村，添加自行車騎遊的廣度及趣味性。

活動騎乘路線從16公里到30公里不等，由領隊帶領，宣導正確的單車騎乘觀念，更用寓教於樂方式關懷自然生態環境。首場將於3月4日登場，安排「淡水關渡金色水岸親水遊」路線，沿途欣賞淡水河岸與紅樹林生態景觀，堪稱新北市最具景觀代表性的路段之一，歡迎親子同樂闔家報名。

「新北單車快樂遊」系列活動，各場次即起開始報名，為鼓勵民眾踴躍參與，同時報名10場的參加者還可獲得精美紀念車衣一件。活動期間還有徵文活動，分享參與過程的照片與心得短文也有機會獲得精美禮品，詳細活動內容與路線請參閱報名網站：https://bao-ming.com/eb/content/5499#26494。