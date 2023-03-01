瘦子以電影中的賽車主題為靈感，創作出〈速命道〉電影同名主題曲。（寬銀慕提供）

〈速命道〉完整MV將於今晚9點於滾石官方YouTube頻道首播。（寬銀慕提供）

台港聯合打造激速動作鉅片《速命道》，找來頑童MJ116擔綱主演，不僅在大銀幕首次合體演出，更為電影首度量身打造同名主題曲〈速命道〉，也是頑童MJ116暌違兩年後發行的最新單曲，MV將於今晚9點曝光。

〈速命道〉電影同名主題曲，由頑童MJ116作詞，與知名音樂製作人陳星翰一同聯手創作。在創作過程中，成員瘦子以電影中的賽車主題為靈感，在演出過程中，時不時就有音樂的想法冒出，對瘦子來說為電影創作歌曲反而輕鬆許多，畢竟是老本行。小春也認同，稱還是演戲難度比較高，他說因為大家還沒有看到電影希望藉由這首歌，知道他們所飾演角色表達的心境，看過電影後，再聽歌就會很有共鳴。

大淵是3人當中最愛車的人，也花很多時間在研究電影裡的角色、每頁劇本，加上自己很喜歡速度感的題材，為能夠創作電影歌曲感到相當興奮，也能精準地抓到感覺，就如歌詞描述：「瞬間催落一陣煙、油門大腳點、血液燃到沸點。」一聽彷彿油門就要踩下去的畫面就在眼前。

頑童3人是在電影拍攝結束後，某天一起相約到瘦子家討論就寫出來這首歌，隨著音樂與鼓點緊密交錯帶入前進感，伴著高亢極具感染力的饒舌字句，歌詞的電影感帶入極強大，就如大淵所說，3人創作這首歌曲時，速度來了！擋也擋不住！