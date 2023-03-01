太魯閣文山溫泉驚傳溺水且失去呼吸心跳，經救護人員將人抬出後，已送往醫院搶救。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮1名年約70歲的林姓老翁今與3名好友們到太魯閣「文山溫泉」泡湯，過程中疑因心血管疾病陷入昏迷，失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。文山溫泉2018年恢復成野溪溫泉利用模式，前往路徑陡峻有落石風險，仍吸引許多遊客冒險泡湯，但因該區屬公共資源，無法完全禁止使用，且無法可罰，相關單位只能在周邊加強設立告示牌，提醒民眾注意安全。

據了解，林翁有心血管疾病，今天和3名好友到文山溫泉泡湯，浸泡過程中，人卻突然下沉，呼喚其名無回應，友人見狀趕緊將他拉上岸邊急救，並撥打119求援。救護人員趕赴現場評估林翁已失去呼吸心跳，將他搬運至公路後送805醫院搶救，最後仍宣告不治。

文山溫泉是太魯閣國家公園內唯一的野溪溫泉，屬中性硫酸鹽泉，為立霧溪支流的大沙溪岩壁所湧出，泉溫約45度左右，適合泡湯，太管處曾向林務局承租開發為遊憩區，2005年因一場落石意外，造成1死7傷，便將溫泉封閉，且評估該區歷經多次災害封閉，無法有效在溪谷設置硬體設施設，2018年行文林務局不再續租，恢復為野溪溫泉利用模式。

太管處目前僅保留文山溫泉前端總長約達300米的步道及吊橋開放進入，且步道終點有設立告示牌，提醒遊客溫泉區有落石風險，為警戒區域，封閉禁止通行，卻還是止不了遊客享受野溪溫泉的慾望，近年更成民眾口中的秘境溫泉。

太管處天祥管理站主任高佽表示，因應行政院開放山林政策，民眾有親近山林權利，且文山溫泉恢復國家公園成立前的野溪溫泉利用模式，無法完全禁止遊客使用溫泉公共資源，只能在周邊加強設置警示牌，呼籲自行評估風險後再入山，並不定期派員前往提醒民眾注意安全，但不會開罰。