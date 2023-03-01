立法院內政委員會今審查排黑條款《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬呼籲，9成以上的黑金正副議長、議員、立委都是國民黨籍，呼籲國民黨立委不要臨陣脫逃。民進黨立委羅致政則表示，民進黨立場很清楚，都是支持「黑、金、槍、毒」列為排除參選公職消極的要件，黨會全力動員，希望法案順利出委員會三讀通過。

羅致政指出，這次的修法有兩個重點，首先是「黑、金、槍、毒」的積極條件要求，涉及到組織犯罪、槍砲彈藥管理等，不適合參選民選公職，另外一個重要面向是，違反國家法益國安相關的法律條文，包含國家情報工作法、反滲透法、國家安全法等，這是兩個重要面向，「黑、金、槍、毒」以及國家安全。

國民黨則認為民進黨排黑是打假球，羅致政表示，本會期的確有可能出委員會進入三讀，各政黨都支持，只要沒有太多政治算計讓法案卡住，民進黨立場很清楚，從行政院版本到黨團版本都是支持「黑、金、槍、毒」列為排除參選公職消極的要件，黨會全力動員，希望法案順利出委員會三讀通過。

至於國民黨也提出《政黨法》排黑，對此，鄭運鵬指出，民進黨規範本來就比國民黨嚴格，歡迎他們多學學民進黨的內規，以前沒有《政黨法》，民進黨執政後，才有政黨法的規範，現在如果大家認為黨職跟公職對國家政策和政治有影響力，合理納進去他贊成。

鄭運鵬表示，總共有26個版本，民進黨不要再打假球，國民黨如果願意很好，看起來9成以上黑金，包含議長、副議長、議員和立委涉及應該被排除條件的人都是國民黨的。

鄭運鵬呼籲，國民黨如果要打真球沒問題，民進黨最先提出來也是行政院版本，範圍也比國民黨更廣，包含黑金組織犯罪、販毒甚至還有涉及人身自由，大家可以集思廣益，民意代表靠民選，選舉會有限制條件，涉及黑金的人反而很容易當選。

他表示，定下去後，還怕國民黨臨陣脫逃，為了他們這些黑金的民意代表講很多理由，國民黨如果願意審也很好，希望國民黨不要臨陣脫逃，用最嚴格的標準審選舉罷免法。