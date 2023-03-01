國防部現正預告修正「全民防衛動員準備法」修正草案，其中戰時對新聞、出版業、網路平台等實施必要管制、規畫動員16歲以上在學學生參加戰時各項勤務引發外界質疑。台中市長盧秀燕今天受訪也表示，全動法修正有必要性，但過程應減少民眾疑慮，更批「不是好的修法方向」。

盧秀燕說，身為地方市長、家長，全動法修正有其時代必要性，過程應該要減少疑慮而非增加疑慮，目前看到的修法方向有箝制媒體之嫌，她認為，不管是暫時或平時都應該尊重媒體，因為民眾透過媒體了解國家現況，無論何時皆不應箝制媒體，但修法方向是「平時尊重、戰時管制」，不是一個好的修法方式，戰時尤其需要媒體，大家可以透過媒體了解真相。

盧秀燕指出，另一個引起更大的疑慮是讓未成年孩子參與戰時勤務，不管參與什麼工作都有疑慮，成年孩子經過兵役訓練、未成年孩子沒有，未成年孩子不管扮演什麼角色都應慎重思考，全動法修正應讓國人更安心而非引起疑慮跟紛爭。