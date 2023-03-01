衛生福利部國民健康署自2002年起開始推動健康促進業務，並於2010年展開高齡友善健康照護機構認證，期望提供符合長者需求、有尊嚴的健康照護服務。新竹縣自2021年至2022年間，共12間診所、6家醫院通過認證，縣長楊文科表示，期望透過友善、支持、尊重與可近的療癒環境，妥善照顧長者的健康。

高齡友善健康照護機構診所評核項目囊括高齡友善就診服務、提供高齡友善就診環境、評估用藥風險、提供預防保健及整合性服務及轉介等。衛生局近日頒發「高齡友善服務診所認證標章」給2022年通過認證的6家診所，感謝診所對社區長者的服務及付出。

據統計，新竹縣2021年至2022年期間，共有12間診所通過高齡友善健康照護機構認證，2021年有葉治威外科診所、麥建方小兒專科診所、艾兒診所、呂紹達內科診所、哈哈親子小兒科診所、日康診所。2022年通過高齡友善健康照護機構認證的診所，包含哈佛診所、曾文智診所、游恆懿診所、游丞顯小兒科診所、平安診所、嘉樂泰千診所。

新竹縣目前也有6家醫院通過健康促進醫院認證，包含東元醫療社團法人東元綜合醫院、大安醫院、天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院、台北榮民總醫院新竹分院、台灣大學醫學院附設醫院新竹台大分院生醫醫院（竹東院區）、竹信醫院，提供高齡友善醫療服務。

楊文科表示，透過高齡友善健康照護機構認證，是希望透過醫療保健服務介面，增進長者身心健康與復健，強化健康促進與慢性疾病管理，期望健康照護機構管理者與員工能以看顧自家長者親人的心，不管在管理政策、溝通與服務、照護流程與物理環境等面向之軟硬體服務設計上，都能融入親老、尊老元素，讓長者覺得在心理或行動上都沒有就醫障礙，創造符合長者需要的友善、支持、尊重與可近的療癒環境，營造讓長者能獲致最大健康可能的照護環境，縮短失能期間，提高個人生命價值。