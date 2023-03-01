新科立委王鴻薇今天在財委會首次質詢央行總裁楊金龍，王鴻薇表示，總裁今天嚴重失言。「房價從來不是央行的職責」這是嚴重失言。王鴻薇今天也關切央行副總裁陳南光的任期，陳南光是央行貨幣政策「鷹派」的代表，陳南光多次主張，央行在房價措施過於消極。

王鴻薇表示，去年總統令公布楊總裁連任，外界就有對於連任的批評聲，認為台灣房價會再上漲。今天楊總裁在答詢立委高嘉瑜時表示「房價從來不是央行的職責」，這句話是嚴重失職。

王鴻薇表示，台灣的通膨連續18個月CPI高於2%，是前所未見，央行應該傾聽人民的聲音。而立委洪孟楷質詢時也聚焦在近期雞蛋價格上漲，楊金龍表示，並不認為從蛋價上漲來推論整體物價走高，但雞蛋價格的確是不容易下跌。楊金龍補充，蛋價占CPI權重只有千分之三。

洪孟楷則批評，總裁應該體會人民心理的感受，而不是端出冷冰冰的數字。

洪孟楷指出，南韓政黨輪替後，房價近期重跌，首爾豪宅也出現賠售，南韓央行加速升息促使房價下跌。

楊金龍則解釋，南韓升息不是要打房價而是打通膨，央行貨幣政策是對通膨而不是對房價。至於立委高嘉瑜質詢央行是否會進行「第五波信用管制」，楊金龍則承諾1個月內提出檢討報告。

洪孟楷指出，央行理事張建一認為央行3月有升息空間。楊金龍則表示，央行理事們會在3月時開會討論。