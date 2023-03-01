高盛集團於2022年4月11日宣布完成收購NN投資夥伴，並規劃將NN投資夥伴併入其旗下之高盛資產管理。NN投資夥伴於2023年2月1日召開臨時股東大會，決議自2023年3月6日起，將NN(L)之基金名稱變更為Goldman Sachs Funds III。野村投信表示，此次更名不會變更基金之投資策略與目標，且台灣既有投資人的權益不會有任何改變。此外，深耕台灣的承諾維持不變。
《基金》高盛收購 NN(L)系列基金6日起更名
由野村投信擔任境外基金總代理的NN (L)系列基金，在其管理機構-NN投資夥伴(NN Investment Partners)由全球頂尖之金融機構高盛集團(The Goldman Sachs Group, Inc.)收購並與高盛資產管理(Goldman Sachs Asset Management)整合後，即將於2023年3月6日(一)在台灣更名為高盛系列基金。相關之申請作業均已完成。
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