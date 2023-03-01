高盛集團於2022年4月11日宣布完成收購NN投資夥伴，並規劃將NN投資夥伴併入其旗下之高盛資產管理。NN投資夥伴於2023年2月1日召開臨時股東大會，決議自2023年3月6日起，將NN(L)之基金名稱變更為Goldman Sachs Funds III。野村投信表示，此次更名不會變更基金之投資策略與目標，且台灣既有投資人的權益不會有任何改變。此外，深耕台灣的承諾維持不變。