截止周三12:00，加權指數上漲72.75點或0.47%，報15576.54點；櫃檯指數上漲0.88點或0.43%，報206.75點。

在台股228連假期間，台積電ADR連跌三天，累計跌逾3%至87.07美元，而周二聯電、日月光ADR則分漲0.87%、0.28%。周三台積電(2330)開盤即摔504元最低、下跌7元，但股價開低後走高翻紅，最高達521元、上漲近2%。聯電(2303)一度跌逾1%至48.95元，隨後同樣翻紅至51元。鴻海(2317)、日月光投控(3711)則平盤震盪，鴻海一度面臨百元保衛戰。而聯發科(2454)早盤逆勢抗跌，盤中衝上795元最高，亮燈漲停。

類股方面，台積電回神，半導體翻紅上漲2%以上最威，資服、電子、其他電子也上漲超過1%，漲幅勝過大盤。而金融、光電、觀光、航運走疲，電纜、水泥、鋼鐵、玻陶跌幅更逾2%。其中航運翻臉直挫，貨櫃三雄的陽明(2609)、長榮(2603)以及航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)均盤中跌1%以上，萬海(2615)更跌幅達2%超過。

全球禽流感嚴峻，台灣受其害導致蛋品缺口愈來愈大，雞肉和蛋品價格後市仍看漲，缺蛋概念股強勁，卜蜂(1215)漲停衝上1990年來新高，茂生農經(1240)、大成(1210)、福壽(1219)亦大漲創下波段高點。

櫃買新兵首秀的長佳智能(6841)以57.6元掛牌上櫃，早盤股價一度來到112元，漲幅達94.44%，順利展開蜜月行情。至於興櫃瘋漲王清淨海(7516)，周三雖遭到列入處置股，股價仍是持續強漲，盤中一度拉升至26元，漲幅高達42.28%，統計六天來，股價漲幅已高達546%。

通膨、升息狀況仍困擾各國，大陸全國「兩會」(人大、政協會議)也即將開幕，將持續關注去年度財報、2月營收、地緣政治、庫存去化狀況。三月首日翻紅上揚，台新投顧本周看好九大題材類股，包含AI股、半導體股、PA股、網通股、觀光股、綠能儲能股、軍工股、塑化股、汽車電子及零組件股等，研判本周指數將在15200-15800點區間震盪。法人則分析，假使強勢股多數拉高出貨，出現高檔獲利了結的氛圍，操作應採取短線操作、高出低進。