某國營企業蘇姓員工當「包租公」，與房客夫婦不睦，為逼對方搬走，頻繁更換門鎖，致房客只能輪流外出，但仍被換鎖反鎖屋外，一度讓2歲幼女獨留屋內，蘇在房客報警後，不但硬闖屋內帶走女童，甚至為阻擋房客上樓，推擠房客及女童，造成女童頭部挫傷。台北地檢署依強制、傷害、侵入住宅等罪起訴這名惡房東，並請求法院依《兒少法》規定加重其刑至1／2。

檢察官特別在起訴書上批評蘇身為國營企業員工，教育程度非低，也按月收受身障及低收入生活扶助等補助，其因社會救助制度受益，明知租屋需求者相較於擁有資產的房東，社經地位多處於弱勢，卻在房客居住期間，未能相互扶助，反而恣意更換門鎖，侵擾房客居住安寧，濫用權利，且犯後矢口否認，毫無悔意，請求法院量處適當之刑，以資懲儆。

起訴指出，蘇男2019年5月將北市文山區房屋2樓房間出租給黃姓女子，因黃女結婚，丈夫趙男入住，與蘇因生活習慣互有齟齬，蘇因而心生不滿，要求趙、黃搬走。去年1月，黃女通知蘇擬於6月終止契約搬家，希望給她緩衝時間。

但蘇明知房子出租時，雙方未以字據訂立契約，屬於不定期限之租賃，未依《民法》規定向黃女完成終止租賃契約之通知，逕要求黃在去年1月28日搬走，但黃拒絕。

去年3月7日，蘇趁趙、黃外出，更換庭院門鎖，2人返家後發現被反鎖屋外，只能拜託同樓層租客開門，之後2人即輪流外出，避免遭蘇反鎖屋外。5天後，蘇趁黃女外出，人在家中的趙男因聽聞屋外聲響出門查看之際，雇工更換1樓通往2樓的室內門鎖，將趙阻擋於屋外。

趙因急著返家照顧2歲幼女，與蘇僵持，報警處理，但蘇為了不讓趙進屋，竟直闖屋內將趙的幼女攜出。員警到場處理時，趙抱女兒欲上樓整理物品，蘇為阻止趙上樓，強行推擠趙與女童，造成女童頭部被撞而挫傷，當場嚎啕大哭，趙憤而提告。