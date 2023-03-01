大陸國務院新聞辦公室1日舉行2023年「權威部門話開局」系列主題記者會，大陸財政部副部長朱忠明表示，2022年面對需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，大陸實施了組合式稅費支持政策，減稅降費逾4.2兆元（人民幣，下同），創歷史新高。今年各項稅費支持政策仍將對助企紓困、穩住經濟大盤發揮重要作用。包括落實落細現有政策、優化完善優惠政策、進一步增強政策精準性。凸顯對中小微企業、個體工商戶及特困行業的支持。

朱忠明稱，回顧過去一年的減稅降費政策，主要呈現以下三個特點：

一是力度大。全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費逾4.2兆元，其中增值稅留抵退稅約2.46兆元，超過2021年辦理留抵退稅規模的3.8倍，力度是近年來最大的。

二是發力早。大規模增值稅留抵退稅擴圍加力提速，上半年即大頭落地。全年存量留抵退稅任務提前到第二季集中完成。各項優惠政策早出快出，盡早見效。

三是更協同。加強協調聯動，接連推出小規模納稅人免徵增值稅、階段性緩繳社會保險費、減徵部分乘用車購置稅等一攬子政策，形成紓困合力。

減稅降費政策直擊了市場主體的痛點和難點，把這個「肥」施到了企業發展的根上，減負紓困的效果比較明顯。統計一下，2022年全大陸10萬戶重點稅源企業，每百元營業收入稅費的負擔下降了2.7％，去年中國稅收收入占GDP的比重下降至13.8％，剔除大規模留抵退稅一次性因素影響以後，稅負水準約在15％左右，企業現金流增加了，發展活力增強了，應對風險挑戰的韌性更足了。

2023年，各項稅費支持政策仍將對助企紓困、穩住經濟大盤發揮重要作用。將綜合考慮財政承受能力和助企紓困需要，盡快研究明確政策，抓好落地見效，推動形成「水深魚歸」、「水多魚多」的良性循環。

一是落實落細現有政策。繼續實施好已經明確的減稅降費政策，紮紮實實把該減的稅費減到位。同時，堅決打擊偷稅漏稅騙稅，堅決制止亂收費。

二是優化完善優惠政策。對現行減稅降費、退稅緩稅等措施，該延續的延續，該優化的優化，讓政策紅利更好惠及市場主體。

三是進一步增強政策精準性。凸出對中小微企業、個體工商戶以及特困行業的支持，為微觀主體發展增動力、添活力。