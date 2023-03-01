大陸財政部部長劉昆1日出席大陸國新辦「權威部門話開局」系列主題新聞發佈會上說明「財政貫徹落實黨的二十大重大決策部署」，指出從今年財政收支情勢與綜合分析判斷，經濟有望總體回升。但復甦基礎尚不牢固、財政收入存在不確定性，雖然2023年財政收支矛盾依然突出，但強調不會在民生支出上退步，將盡力而為、量力而行，繼續加大民生投入力道。

具體方向上，劉昆表示，第一是深入實施就業優先戰略，用好中央財政就業補助資金，支持減負穩崗擴就業。支持促進青年特別是高校畢業生就業，幫助農民工、脫貧人口、退役軍人等重點群體就業創業。

第二是優先保障教育事業發展。在過去5年財政性教育經費累計投入21兆元人民幣基礎上，持續健全財政教育投入機制，並強調過去幾年的財政性教育經費，占財政支出的比重不斷提高。

第三是提高醫療衛生服務能力，做好新階段疫情防控，健全基本醫保籌資機制，深化以公益性為導向的公立醫院改革。推動基本醫療保險省級統籌。

同時提升社會保障水準，實施企業職工基本養老保險全國統籌，積極推動個人養老金發展。完善生育支持措施和應對人口老齡化財政政策舉措；支持剛性和改善性住房需求等。

此外，也要持續改善生態環境品質，加快實施山水林田湖草沙一體化保護和修復工程，支持打好藍天、碧水、淨土保衛戰，促進重點行業和領域的綠色低碳發輾轉型。