晶華國際酒店集團旗下設計風格旅店品牌Just Sleep捷絲旅首間海外據點「 捷絲旅大阪心齋橋館」（Just Sleep Osaka Shinsaibashi）今（1）日正式開幕，這是捷絲旅第10個據點，也是晶華酒店集團旗下的第16間飯店、更是晶華自創品牌揮軍海外、進軍國際的第一間飯店，代表晶華國際化進入新哩程，並為晶華營運建構新的成長引擎。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，疫情常態化，國際觀光旅遊市場逐漸回歸正軌，「整個城市就像大型主題樂園」的大阪不僅是日本觀光旅遊重鎮，也是國際商旅必訪城市，晶華旗下各酒店品牌經營亞太與歐美觀光客與商務客已累積逾30年經驗，並得到許多旅遊評論網站好評，如今捷絲旅成功搶進大阪熱門旅遊景區心齋橋，希望可以為大阪帶進更多國際客，迎接國際觀光市場回歸盛況。

捷絲旅大阪心齋橋館位於在四個捷運站交會處，離大阪觀光旅遊勝地心齋橋步行僅需5分鐘的時間，酒店有100間客房，平均大小為12到16平方公尺，融入大阪在地街區元素風格，以1970年代大阪流行文化發源地「美國村」為設計靈感。飯店一樓擁有50個座位，兼具聯誼、會議與餐飲功能的Just Cafe'，早上供應自助早餐，餐檯以「台日雙饗」規畫設計，房客在此可以品嘗到正統關西風味的大阪串炸、烏龍麵、高湯厚蛋捲以及茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台日特色美食。

捷絲旅品牌總經理陳惠芳表示，捷絲旅大阪心齋橋館具備交通便利、服務細膩以及設計風格獨具三大特點。飯店開幕後，前三個月的平均住房率目標為七成，平均房價目標為台幣3,000元。陳惠芳並表示，三月是大阪櫻花季，捷絲旅大阪心齋橋館限量推出「大阪賞櫻趣」住房專案，兩人同行每人每晚5,600日圓起、約台幣1,300元，專案含住宿並贈櫻花入浴劑和足貼，3月1日至3月10日期間入住的旅客，再加贈日清泡麵宵夜一份，週日至週三退房的旅客，還可享延遲退房至中午12點。

捷絲旅大阪心齋橋館的投資業主MINATO CREATE CO., LTD.是日本知名的地產開發公司，投資事業遍布全球，社長木下仁湊為土生土長的大阪人，2022年初開始積極布局迎接後疫情時代觀光復甦的飯店事業，6月份即與晶華簽訂Just Sleep捷絲旅管理合約，將公司位於心齋橋黃金地段的飯店物業委託晶華經營管理，期望借助晶華在亞洲市場的業務經驗，以及台灣人友善熱情的服務方式，與在地的其他飯店做出區隔。

捷絲旅大阪心齋橋館的室內設計團隊iGOCOCHi Management Co., Ltd.代表董事馬渡伸表示，打造捷絲旅大阪心齋橋館最大的挑戰是必須在不到半年的工期內完成重塑與改造，並且結合在地元素、打造出捷絲旅的品牌形象，能夠如期完工，要感謝業主與晶華的支持。