香港經濟日報1日報導，克而瑞報告指出，今年前兩個月，大陸百強房企銷售操盤金額8,189.5億元，年減11.6％。2月數據反應出當前市場已進入止跌回升階段。2月整體房市延續穩步修復行情，重點30城供應低位回升，月增7％；成交則強勢反彈，按月、按年增幅均超過4成，整體成交規模與去年12月持平。

但報告也指出，大陸百強房企今年2月業績按月、按年大幅增長，部分原因是今年1月和去年同期的基數相對較低。3月市場能否延續穩步修復的預期，還取決於企業整體的供應規模、居民需求以及購買力恢復情況。

另據中指研究院數據發布的「2023年1－2月中國房地產企業銷售業績排行榜」，今年前兩個月，百強房企銷總額為9,841.1億元，年減4.8％，較去年同期降幅大幅收窄29.2個百分點。2月份單月銷售額月增35.1％，年增28.5％，實現雙增長。

報告分析認為，1月以來，大陸政府政策保持較大寬鬆力度，部分二線城市利多政策繼續較大釋放，同時，剛性需求及改善產品入市發力，加之人們購房預期有一定上升，推動銷售額有較大提升。