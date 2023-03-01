為喚起兩性同酬之公共意識，勞動部賡續發布我國「同酬日」，兩性平均薪資除性別影響外，亦與工作性質、類型、年資、學經歷等因素有關，縮小兩性薪資差距為社會各界共同努力的目標。 我國同酬日係依據行政院主計總處「受僱員工薪資調查」（以下簡稱薪資調查），以當年兩性平均時薪差距，計算自隔年1月1日起女性需增加之工作日數。依主計總處2022年薪資統計初步結果，我國女性平均時薪314元，為男性373元之84.2％，兩性薪資差距為15.8％，換言之，女性需較男性多工作58天（365日曆天×15.8％≒58天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此2023年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。 就近4年資料觀察（如表2），我國兩性平均時薪差距由2019年14.9％降至2020年14.8％，女性需增加工作天數分別為55天、54天，2021年及2022年則均升至15.8％及58天。2022年男、女性平均時薪較2021年增幅相當，均為3.2％，致兩性平均時薪差距持平。歷年來我國兩性平均薪資差距相較美、日、韓等國為小，2022年我國為15.8％，低於日本之30.6％（2021年）、南韓30.2％（2021年）及美國17％。