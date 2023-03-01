今年學測考生都已收到成績單，接下來就是參加大學繁星推薦及個人申請入學。《大學問》網站今天指出，今年國立大學招生名額比去年增加1013人，其中95％以上增加名額都屬於自然組考生的考試紅利。

《大學問》網站執行長魏佳卉指出，對於社會組考生而言，今年選填志願的抉擇難度增加，非但沒有配合國家政策國立大學資通訊增額錄取的紅利，還得面對私立大學因應少子化減招，以及調整科系招生名額，其中減少最多的學群皆為社會組學群。

加上重考生增加，以及技高考生跨考多數選考國、英、社及數B居多，今年自然組加考社會科的人數也增加，各種內外因素都會增加社會組考生選擇志願的難度。

關於今年各大學的招生趨勢，魏佳卉說，在少子化情況之下，今年仍有27所國立大學、8所私立大學逆勢增加招生名額，其中招生名額增加最多的前5名，依序為逢甲、成大、聯合、清大及台大。

魏佳卉指出，今年公立大學增加1013招生名額，除了政大、台北大學微幅增加少數社會組科系招生名額，還有暨南大學增設護理系之外，95％以上的國立大學招生增額都是電機、資工、機械、材料等工程學群和資訊學群科系。

此外，輔大醫學資訊與創新應用學士學位學程、義守精準醫學暨健康科技學士學位學程、亞大生物資訊與醫學工程學系、長庚生物醫學工程學系、中山醫學大學醫學資訊學系都是反應未來智慧醫療產業的人才需求，在今年逆勢增加招生名額。

魏佳卉認為，對自然組考生而言，今年選填志願可以享受招生增額的紅利，但對社會組考生而言，今年可以選擇的志願卻大幅減少，尤其教育學群、文史哲學群、外語學群，因為社會普遍認知文科生出路不好，在少子化推波助瀾下，成了今年減招最多的學群，包括外文系、中文系及教育相關科系的名額，都大幅移動到學生選填志願較多的廣電系、大傳系。