胡姓男子在故宮南院擔任保全，2022年2月間凌晨下班途中，騎機車行經嘉58-1線為閃避1棵倒下的花旗木，人車滑倒撞到路邊緣石，傷重不治，家屬認為嘉義縣政府未盡職管理路樹，提出國賠，法官判縣府賠償胡妻及2名孩子共396萬6190元。

胡男家屬主張，胡男於去年2月20日凌晨騎普通重機下班回家途中，在嘉義縣太保市東勢里嘉58-1線3.3公里處，因1棵路樹被風雨連根拔起，橫倒在慢車道上，他為閃避路樹，但天雨路滑，而擦撞路邊緣石，人車倒地，致頭部與顏面鈍性創傷，因中樞神經性休克死亡，足見縣府對路樹管理有欠缺。

嘉縣府辯稱，當時雖有風雨，但未達颱風等級，且沿線同批共種有384棵樹，只有1棵倒下，且傾倒路樹占車道未達2分之1，已善盡管理義務，死者測出酒精反應，疑酒後駕車以致騎車不穩，拒絕國賠。

法官審理認為，縣府委由外包商負責管理維護路樹，其他路樹有支架撐住，這棵路樹2021年9月間拆除支架後未重新加固，案發當時風雨未達颱風等級，僅略有風雨就造成這棵路樹傾倒，管理確有疏失，且死者測出酒精濃度僅0.09毫克，未達構成公共危險罪的0.25毫克。

因而法官判決嘉義縣政府應賠償胡男妻兒共396萬餘元。全案可上訴。