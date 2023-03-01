國防部預告《全民防衛動員準備法》修正草案，其中，「教育動員準備方案」，更要將16歲以上學生不分男女編列參與動員計畫及名冊，國民黨立委陳玉珍表示，中華民國台澎金馬已維持70年的和平，沒想到民進黨執政不到7年，就把整個台澎金馬推向戰場。她批評，16歲沒有服過役的年輕人，沒有受過任何軍事訓練，就要讓年輕人上戰場，是一種很殘忍的行為，明年當然票投民進黨，年輕人要上戰場。

陳玉珍表示，自己對於《全民動員法》感觸很深，好像要回到軍管時代，也不否認戰爭時期，一定要動員，平時也要做準備，是全民應有的共識，但政府應該做的是如何「避戰」。

她指出，現在這個動員法修正，要擔心幾點，會不會萬一執政者因為某些政治因素，以這個為名目，作為箝制媒體管制言論自由的手段，陳玉珍提到，剛剛開黨團會議有提到，年輕人學生應受到保護。

陳玉珍指出，如果學生拿槍上戰場，也可能變成敵人攻擊的對象，16歲沒有服過役的年輕人，沒有受過任何軍事訓練，就要讓年輕人上戰場，是一種很殘忍的行為，呼籲執政黨，應該全力避戰，把兩岸和平做好，不要陷入美中強權之間爭奪世界第一強權，造成台海地區危險，甚至造成家園被摧毀。

陳玉珍說，明年票投民進黨，年輕人要上戰場，看起來民進黨的發展政局是這樣，相當不樂見，她呼籲國防部說清楚，動員令的作法，施行時間階段，具體管制是什麼，絕對不能堂混其詞，否則會變成荼害年輕人的法令。