3月到來，小孟老師在臉書上提醒，摩羯座、處女座、雙子座、射手座在3月容易破財，其中處女座需注意生活上的小細節，才能避免厄運纏身，另外如感冒生病，容易因花錢看病而導致破財，要特別小心。

▍射手座

射手座在3月購物時，容易花光積蓄或買到劣質物品，創業者需小心謹慎，容易遇見奧客，或遭小人暗算，工作上易碰到幫倒忙的豬隊友或愛聊八卦的是非之人，務必小心。

▍雙子座

雙子座在生活中一向很隨性，在3月容易因不夠細心而把物品弄壞，也會有突發事件必須要支出一些費用，例如車子、電腦或 3C 用品耗損或接到罰單等。

▍處女座

處女座在3月需注意生活中的小細節，例如不開快車，或使用物品時要隨時檢修，如此一來才能躲過厄運，另外要注意感冒生病，多穿紅色衣服能破厄運。

▍摩羯座：

摩羯座在3月要特別注意健康問題，有可能是舊疾復發，也可能是被他人傳染感冒，容易花錢看醫生導致破財，因此在身體還沒出狀況前就要多留心。