上月初才重新披回藍袍的桃園市議員牛煦庭，1日宣布爭取國民黨提名參選桃園第一選區立委，他嗆該選區的現任立委鄭運鵬在市長選舉時「本命區都失守」，要鄭去爭取不分區，好好當「黨意立委」，他並點名民進黨前副祕書長林飛帆參戰，強調2人同是太陽花學運世代、同為倫敦政經學院畢業，讓選民決定哪條才是正確的路，他有信心替藍軍贏回一席立委。

牛煦庭說，自己1990年出生，是被稱作「崩世代」、「躺平族」的年輕人，面對低薪、高房價、少子化、扶養負擔上升的社會問題，2014的太陽花運動，是這個世代第一次積極參與政治，而網路興起、投票行為改變也確實影響政局，給民進黨全面執政的機會。但10年過去，卻只剩所託非人的感慨，面對勞基法修惡、萊豬黑箱進口、打房變救市、數位中介法闖關、打壓言論自由、兵役延長等惡政，「太陽花世代」只得到民進黨最無情的背叛，年輕世代只好繼續「躺平以對」。

「參選不是機會，而是不可迴避的時代使命！」牛煦庭說，參選就是要追求社會公平正義，平抑房價炒作、確保食安與物價穩定、弱勢勞工權益保障、打開黑箱讓政治環境更透明。他說自己龜山國小、大有國中畢業，出生、成長、參政都在桃園第一選區，最有認同感，他相信平均年齡40歲左右的桃園第一選區，需要的是論述能力與經營基層兼備的立法委員，他也宣示進入立法院後，全力協助張善政市府爭取建設資源，改善選區生活品質。

「飛帆兄，別留在同溫層裡，同個世代的我們，一起接受選民的考驗如何？」牛煦庭批評現任立委鄭運鵬始終與選區距離遙遠，比起人民顯然更在乎民進黨的發展，直呼：「要做黨意立委就去不分區！」他也點名與太陽花學運總指揮、民進黨重點栽培的青年代表林飛帆一決勝負。

牛煦庭說，自己沒有「學運英雄」的光環，也沒有一下躍居黨政高層的顯赫經歷，但卻有蹲點基層經營政治工作的勇氣和行動力，2人年齡相仿，也都是倫敦政治經濟學院的碩士，儘管在政治發展上選擇不一，但若有機會於桃園一戰，別具意義。

牛煦庭直言，林飛帆戶籍以絡角桃園，於2022年桃園市長選舉任鄭運鵬團隊政策平台召集人，一度傳言是鄭運鵬立委接班熱門人選，他自己則在龜山首開先例，舉辦四場市長擂台政策辯論會。牛煦庭說，無論是桃園市政或是年輕世代面臨的困境，兩人都應該有能力清楚論述，更有責任挺身而出，接受選民的考驗，希望林能脫離同溫層，下來選區決勝負，讓選民決定青年參政的路線與樣貌。

牛煦庭直言，不管林飛帆是否接招，他都已做好萬全準備，既然過去青年世代所託非人，那麼如今他將鼓起勇氣，親自上陣，逐步發表公約與政見，全力以赴，爭取選民認同。

立委江啟臣也以影片聲援，表示牛煦庭是他政大外交系的學弟、學識膽識俱全，監督市政、協助四大公投，足以證明他是國民黨難得的新生代戰將。江啟臣表示，第一選區由藍轉綠近8年，需要新生代投入選戰、拆解民進黨執政的種種騙局，期許牛煦庭全力以赴、替藍軍贏回一席立委。