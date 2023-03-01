各級學校3月6日起室內空間可不用戴口罩，教育部呼籲學校及老師尊重每位學生的意願，不宜以一致性或特定管教措施強迫之。對此，校長表示將全力避免校園內的「口罩霸凌」，但老師則憂心可能引發「師生衝突」。

教育部表示，校園從3月6日起實施室內空間「自主佩戴口罩」措施，不強制佩戴，由師生自行決定。如有部分學生對於脫下口罩，因心理調適困難而影響人際適應或校園學習，導師可視學生個人狀況及意願，適時邀集家長、轉介輔導教師或專業輔導人員，共同協助學生。

全國中小學校長協會理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，3月6日起校園室內口罩令解除，但以他們學校來說，在密閉的地下室、禮堂舉行的大型活動、社團烹飪課及營養午餐打菜等，仍會建議學生戴口罩。

校園室內口罩令解除後，少數戴口罩的學生可能面臨被同學恥笑、罷凌的處境。張信務說，學校會加強宣導請學生尊重別人的意願，如果遇到狀況，老師也會立即介入輔導，以避免「口罩霸凌」事件發生。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，校園室內口罩令解除後，可能會發生有感冒症狀的學生不願戴口罩，老師要他們戴，或是班上有2、3個學生感冒了，老師要全班學生都戴口罩，因此產生「師生衝突」。他呼籲老師們，除非有不得已的狀況，否則不要強制學生一定要戴口罩，以免發生糾紛。

侯俊良進一步表示，3月6日以後，師生可能還會繼續戴口罩一陣子，但時間久了，戴口罩的人會是極少數，他們確實可能面臨被霸凌處境。他建議老師平時就要對學生宣導「互相尊重」的觀念，以防患未然。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽說，有一些學生比較調皮，可能感冒了也不戴口罩，還會故意對同學咳嗽，造成其他人緊張。他請老師不要以強制性的手段來管這些學生，而是要柔性勸導，如果不見成效，那就跟他們的家長溝通，一定可以解決問題。