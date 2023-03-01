國立大學1年級的徐同學，高中3年幾乎都在戴口罩的日子學習，她表示，現走在路上仍可認出高中同學，但如果是遇到以前的老師，可能面對面不相識。3月6日起在教室內外可不用戴口罩，但初期她仍會戴，因為她覺得自己戴口罩比較好看，且可以預防一些病毒。

台北市明德國中輔導主任黃曉琪表示，過去3年戴口罩對學校教育產生影響，學生間的人際關係比較疏離，有時也產生誤會。舉例來說，當同學間互相打招呼時，有人因戴口罩，回應的眼神不夠明確或聲音不夠大聲，會被認為不友善，因此產生口角衝突。

「以後不用戴口罩，每個人臉部赤裸裸呈現，部分學生可能會焦慮。」黃曉琪說，青春期的學生非常重視外表，但過去長期戴口罩，因為不通風，有些人臉上長了痘痘，現在學校努力衛教，輔導學生臉部護理及清潔，讓他們更有自信；同時也告訴他們，若看到同學不戴口罩時跟以前形象不同，要有同理心。

高雄市左營高中進修部輔導老師李佩珊說，她問過班上學生，3月6日以後是不是會繼續戴口罩？絕大多數學生期待不戴口罩日子的來臨，因為他們想要自由的呼吸空氣；僅個位數學生因為尚未確診過、鼻子過敏或擔心空氣汙染，表示會繼續戴口罩。

李佩珊表示，台灣口罩樣式很多元，甚至有Hello Kitty等可愛圖案，已成為某些人造型的一部分，因此如果學生覺得繼續戴口罩會比較帥或漂亮，學校會尊重。

台北市長春國小輔導老師賀聰說，戴口罩造成學生學習的阻礙，尤其小學低年級學生，正在學習及使用語言，他們要透過口型來表達意思，但在上課時，老師看不到他們的口型，增加教學上的難度。

以後不用戴口罩後，學生心理仍需要一段時間適應這些變化。賀聰說，現在比較重要的是，透過課程讓學生學會面對自己、欣賞自己及接受真實的自己，如果有些學生因為沒有戴口罩而產生焦慮，學校也會適時介入輔導。