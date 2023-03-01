台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬兩人感情甜蜜，張淑芬受訪時透露20年婚姻經營秘訣，女性要懂得「以柔克剛」，她以今年農歷年假期間為例，兩人在夏威夷共度42天「沒有吵過一次架」，每天睡前還要上演十八相送的戲碼，送對方回房睡覺，感情好到令人稱羨。

張淑芬接受《今周刊》訪問時談到婚姻經營之道，她認為女人的心思比男人細膩，「女性的專長就是笑，笑容多一點，也許就能把事情解決，不是說女人什麼都不爭，而是要以柔克剛。」張淑芬提到，今年農歷年假與張忠謀在夏威夷共度42天的假期，因為沒有車子，兩人42天就這樣關在一起，外出時間不超過24小時，但兩人卻沒有吵過架，「我就幫他按摩、做臉，一起看書」。

除了懂得珍惜對方，張淑芬還懂「把自己放小」的智慧，她舉例張忠謀未退休前，有時回到家吃飯還想著公司的事，許多太太面對這樣「人在心不在」的情形會大動肝火，但她選擇讓他好好釐清思緒，靜靜在一旁等候。回憶兩人剛結婚時，還是有經歷磨合期，會吵架、鬧脾氣，但她就靠「轉念」化解衝突，「把張忠謀的臉想成是小孫子的臉，自己的心境因此轉變，張忠謀也自然會像遇到水一樣平靜下來。」

張忠謀與前妻育有1女，他1985年接任台灣工研院院長，張淑芬擔任他的秘書，意外譜出戀情，在2001年農曆新年，高齡70歲的張忠謀迎娶小他13歲的張淑芬，當年的「雙張戀」引發大家的關注。後來張忠謀在1985年受聘成為工研院院長，並在隔年創立台積電，辭去工研院院長轉任工研院董事長，張淑芬也在同年辭去工研院台北辦公室主任；張忠謀退休後，張淑芬長期投入公益，關懷婦女、兒童、長者等弱勢族群，現為台積電慈善基金會董事長。