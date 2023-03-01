為振興運動產業，立委張廖萬堅、黃國書、林宜瑾今召開記者會，呼籲體育署盡快提出動滋券常態發放方案，加速振興運動產業。體育署府署長林哲宏則表示，目前已經有相關規劃，3月底就能對外公布。

張廖萬堅表示，前三年疫情期間，體育署推出動滋券振興運動產業，鼓勵民眾「做運動、看比賽」，獲得大眾好評，未來動滋券常態發放，不只可以鼓勵國人培養運動習慣、促進運動產業發展，還能進一步讓國內運動員獲得更多支持，達成三贏局面。

預算部分，111年運動彩券銷售達歷史新高的602億，體育署運動發展基金預估可以獲得60.2億的資金挹注，比原先預期歲入40億元整整超出20億、50％，且近5年除了2020年受疫情影響之外，每年皆超收8～20億元，若能透過運發基金的支持來發放動滋券，進一步振興運動產業，將形成正向的發展循環。

張廖萬堅補充，體育署歷年都有用運動發展基金補助鼓勵學生觀賽，但規定必須要學校帶隊、要提計畫、補助也有比例上限，限制重重導致每年執行最多僅446萬，現在既然有了動滋券跟藝fun券的經驗，可以把補助化整為零，讓學生自由參與體育運動活動。

黃國書指出，體育署110年推出動滋券2.0及111年加碼動滋健身券，抵用總金額高達6億4971萬元，顯示動滋券有效創造產業附加價值。運動產業在疫情期間面臨無法入場觀賽、參與體育活動的困境，對此體育署應盡速提出常態發放方案，鼓勵國人增加運動消費支出。同時黃國書也建議，常態動滋券適用範圍應納入權重設計，全面照顧各類別運動產業，避免過度集中單一項目，以促進市場活絡發展。

林宜瑾表示體育署110年運動現況調查報告中，不運動人口的特性的數據中有52.3％懶得運動，24.3％沒興趣，如果讓學生不只在學校體育課上運動，在課後也能夠多接觸、多參與，會是一個好的做法。如果政府透過補助，鼓勵學生走進賽場觀賽，透過親身感受現場氛圍，主動去了解賽事規則，這樣所培養出對運動的興趣會是深刻且長久的。

體育署副署長林哲宏表示，動滋券常態發放的規劃會參考藝fun券的方案，在與相關學者專家及運動產業業者做確認後，預計在3月底宣布具體方案。