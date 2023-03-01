據美國之音報導，美國國會眾議院外交事務委員會周二（2月28日）舉行「應對中共進攻性行為的世代挑戰」聽證會。美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)在聽證會上表示，美國並不尋求與中國進行經濟脫鈎，美國正在與中國競爭，但不尋求衝突，而美國爭取的是一個自由開放、繁榮安全的地區。

康達：與中國競爭，捍衛美國的利益，不尋求經濟脫鈎

美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達(Daniel Kritenbrink)在聽證會上也表示，美國並不尋求與中國進行經濟脫鈎。但他表示，美國正在與中國競爭，以捍衛我們的利益，構建我們的未來願景。

康達說，「無論是在南海和東海、還是在台灣海峽，美國將繼續抵制中國的威脅和挑釁。美國會繼續抵制中國針對亞洲、大洋洲、歐洲和其他地區合作夥伴的經濟脅迫，以及抵制中國試圖削弱美國與盟國的技術優勢，利用美國的尖端技術來推進中國人民解放軍的軍事現代化企圖。 」

康達還說，「美國將繼續支持香港，香港人民的權利和基本自由正不斷受到侵蝕。美國將繼續揭露中國各地，包括在新疆與西藏發生的令人震驚和不可接受的侵犯人權行為，」

美國究竟在與中國爭什麼？美國對中國的終極目標是什麼？

加州民主黨眾議員莎拉·雅各布斯(Sarah Jacobs)在聽證會上說，美國不能把與中國競爭本身當作一個目標，為了與中國競爭而競爭。她問康達，美國究竟在與中國爭什麼？

康達答覆：「美國正在為想要生活在其中的地區而競爭和奮鬥。我們談到了一個自由開放的地區，各國可以自由地追求自己的利益，這些國家的人民可以享受自由。我們談論的是一個相互聯繫的地區，我們與我們的盟友和夥伴密切合作。我們談論的是一個繁榮的地區，每個人都可以從自由和不受約束的貿易中受益。我們談論的是一個安全的地區，在這裡，爭端可以得到和平解決，我們對安全的威脅做出應對。我們談論的是一個有韌性的地區，它有能力應對氣候變化、全球性流行病等跨國性威脅。美國正在為自由和民主而戰。這就是我們所代表的。這是一個積極的願景。」

談到美國對中國的終極目標，康達重申，美國歡迎與中國展開競爭，但不尋求衝突。

康達說，「我們談到了我們在競爭中使用的手段，但我們也有興趣在符合我們利益的情況下探討合作。至少，無論我們做什麼，我們都希望保持溝通渠道暢通，這樣我們就不會出現某種可能導致意外衝突的誤判。」