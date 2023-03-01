央行總裁楊金龍今日表示，台灣應該部會陷入停滯性通膨；至於今年的經濟成長率，他認為，除非全球經濟不如預期，且下行很快，否則現在看來還是可以保持2％以上。

楊金龍今日到立法院財委會進行業務報告，立委林德福問及，央行副總裁陳南光在媒體上批評，央行的貨幣政策太過消極，有可能會陷入停滯性通膨。

楊金龍表示，目前貨幣政策合適的，停滯性通膨是通膨持續上升，經濟可能下行，甚至可能負的成長，從去年的經濟成長率和今年的經濟成長預測來看，台灣應該不會陷入停滯性通膨。

林德福再進一步詢問，央行的報告中有提到經濟成長率降溫，今年經濟成長率是否能夠保「2」。

楊金龍表示，國內外主要機構今年台灣經濟成長率預測值平均為2.21％，目前各預測機構來看，台灣經濟仍可以保2，除非全球經濟成長不如預期，下行速度很快才可能降到2％以下，但現在看來，可以保持2％。