Gogoro公布此次降價規模。（圖／Gogoro官網）

電動機車大廠Gogoro今（1日）傳出大規模降價，熱銷車款Gogoro Delight與 Gogoro VIVA XL車系最高調降達7,180元，此外，專攻女性市場的Delight系列也推出本色黑車款，再次衝擊電動機車市場。

Gogoro發布新聞稿指出，疫後全球供應鏈逐步平穩，Gogoro於2023年領先國內車廠進行策略性調降車價，直接回饋消費者。顯示疫後供應鏈逐漸趨於正常，產品價格也出現恢復平穩的曙光。

而在此次Gogoro降價行列中，降幅最大的是去年上市的Gogoro Delight Basic 版，原價89,980元，調降後為82,800，降幅7,180元；本月最新發表的Gogoro Premium也同步調降2,180元。

另外，銷售主力VIVA MIX和VIVA XL也都有2至3,000元的降價。事實上，這是Gogoro進入2023年後第二次降價，官方表示，Gogoro希望以實際售價調整，回饋給消費者，希望繼續推升電動機車市佔，進一步減少都市交通碳排放。