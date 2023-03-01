新加坡政府公布更新版產業5年藍圖。新版的產業轉型藍圖（Industry Transformation Map，ITM）期盼在2025年前每年為專業人士、經理、行政人員和技術人員（PMET）創造3800個額外的工作機會。

根據新加坡媒體報導，該計劃旨在每年為相關行業增長3％至4％工作機會，並在2025年前帶來270億新元的收益。為推動落實製造業2030願景，新加坡從去10月開始就相繼推出不同領域的ITM版本，行業涵蓋電子、航天航空、能源與化學以及精密工程。新加坡同時還推出了物流產業的轉型藍圖，以便更好地支持製造業的發展。

新加坡貿易和工業部長顏金勇周二（28日）在議會宣布啟動該計劃時表示，更新後的藍圖將有助於新加坡加強領先全球的商業地位。他說，「我們的專業服務部門處於有利地位，可以抓住東南亞數碼經濟的新興市場，具備與新客戶群互動的業務增長機會」。專業服務行業的公司將提供各種從會計、廣告、諮詢到設計等一條龍服務。

更新後的ITM還將專注於提升專業服務公司的能力，其中包括通過斥資幫助小型公司增長技術、培養潛在領域的專業知識人才，以及通過職業轉換計劃幫助工人學習新技能。

作為新ITM倡導的一部分，新加坡經濟發展委員會（EDB）將繼續致力於吸引新公司在新加坡設立全球或區域總部，並支持已設立總部的公司轉變其公司職能。

該政府機構在另一份新聞稿中表示，對於那些「明確授權創建新業務」的公司，EDB將與這些公司合作創建新的企業，這些企業可以在「母公司現有核心業務之外產生新的收入途徑」。

為此，EDB表示將繼續推進其企業創發平臺計劃（Corporate Venture Launchpad），協助各行業具潛力的區域公司、高成長公司和創投公司，開發原有核心業務以外的新成長業務。該計劃在去年7 月獲得了2000萬新幣的額外投資。