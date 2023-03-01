大陸地產巨頭碧桂園1日在港交所公告，公司主席及執行董事楊國強因年齡原因提出辭去董事局主席及執行董事職務，由女兒楊惠妍接任，並從即日起生效。據第一財經報導，外界對於楊惠妍的接班並不意外。因為她在2007年碧桂園上市之際便走入公眾視線，當時已代家族持有碧桂園股權，年僅28歲便成為大陸最年輕的女富豪。

根據公開資料指出，碧桂園創始人楊國強生於1955年、現年68歲，將在辭任後以特別顧問的形式繼續參與公司經營。碧桂園董事會表示，公司聯席主席楊惠妍已接任為主席，並獲委任為公司提名委員會主席、企業管治委員會主席、環境、社會及管治委員會主席、執行委員會主席，以及薪酬委員會成員，即日起生效，並將繼續擔任公司的執行董事。

碧桂園內部人士表示，如今楊惠妍在董事局內部的認可度已經比較高了，大家對於主席的交班不覺得突然。

實際上，楊惠妍從大學畢業後便在碧桂園任職，一直是楊國強著力培養的接班人，先後擔任多個職務，從採購部門負責人一路上升至公司副主席、聯席主席。

而個性沉穩的楊惠妍，從10幾歲起就隨楊國強參與公司內部會議，但只旁聽，從不輕易發言。出任公司執行董事之後開始獨當一面，親自推動碧桂園旗下之博實樂教育集團和碧桂園服務兩大公司的上市。尤其碧桂園服務的上市以及此後的股價表現，獲得了資本市場的較高認可。