中國國家統計局28日發佈的《2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，按美元計算，大陸人均國民所得毛額（GNI）為1萬2608美元，尚未達到世界銀行規定的高收入國家標準（1萬3205美元以上）。

日本經濟新聞報導，GNI是指1年內個人及企業在國內外獲得的收入總額，反映國內創造的附加值總額的國內生產總值（GDP）加上來自國外的利息和分紅淨收入額計算得出。由於經濟停滯、人民幣貶值，大陸人均GNI僅比上年增加0.9％。

世界銀行根據人均GNI，將世界各國劃分為「高收入國家」、「中等偏上收入國家」、「中等偏下收入國家」、「低收入國家」4類，並於每年7月調整標準。目前邁入高收入國家行列的標準是人均GNI超過1萬3205美元，比上次的標準（超過1萬2695美元）提高4％。

報導稱，2021年中國人均GNI年增2成以上，原因是在嚴格的防疫政策下，暫時使經濟恢復了正常。但2022年增幅驟降至1％以下，主要原因之一是疫情防控導致經濟停滯。

2022年以人民幣計價的GNI年增5.1％，相較於2021年（年增13.3％）收窄，顯示2022年經濟不景氣，企業收益和家庭收入增長乏力。

就業減少影響了家庭收入。截至2022年底，領取失業保險的人有297萬人，比上年底增加了38萬人。隨著就業惡化及加入保險的人增加，在有數據可查的2012年以後創下歷史最高紀錄。

按美元計算的GNI增長緩慢的背景還有人民幣貶值。2022年人民幣兌美元匯率平均為1美元兌6.7261元人民幣，比上年平均下跌4％。原因是美國加快加息，且中國經濟前景也不明朗，國外的對華債券投資減少。

中國2023年初防疫政策轉換，經濟也逐漸恢復正常。如果經濟復甦和人民幣行情穩定，2023年的人均GNI有可能進入高收入國家行列。然而，中國面臨的課題是國內的收入差距，從每個家庭的人均可支配收入來看，2022年前20％人的平均收入是後20％人的10.5倍。

此外，2022年大陸城市收入是農村收入的2.4倍，比10年前的2.9倍逐漸縮小。但是，城市內的收入差距不斷擴大，原因是房價居高不下等，對未來不抱很大期望的年輕「躺平族」越來越多，這成為城市內收入差距帶來的社會問題。