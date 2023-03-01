女星曾莞婷擁有亮麗外表和火辣身材，過去演過多部經典本土劇，精湛又自然的演技讓觀眾留下深刻印象，也因此被封為「八點檔女神」。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日飛往泰國度假旅遊，除了見到5年不見的表弟外，也公開了泳裝辣照，再度引發話題。

曾莞婷近日在社群媒體上PO文表示「來泰國怎麼可能不來張泳池照呢」，並曬出3張泳裝照，照片中只見她穿著一件黑白撞色的連身泳裝，腰間兩側左右挖空，大方秀出纖細蠻腰，一雙白皙、修長又纖細的大長腿，更是電到網友直呼：「真的是泰美了」、「莞婷女神太美啦」、「哇 執行長身材不是蓋的超級無敵美的啦」、「怎麼沒穿比基尼呢？」、「漂亮的莞婷又讓粉絲欣賞到妳的泳技和自信，哈哈」，吸引超過萬人留言按讚。

事實上，曾莞婷2月19日才曬出被經紀人偷拍的「火辣床照」引發網友暴動。照片中她穿著蕾絲睡衣，露出白皙修長的雙腿，睡褲更短到翹臀快要露出來，讓許多粉絲紛紛搶當她的經紀人，不過同時也引來酸民諷刺，明知是偷拍還上傳質疑她炒作，而霸氣的她則出面列出五點回應：「1把我拍的太美值得分享；2跟大家多點互動；3有化妝是因為說了是工作空檔；4不要再問我哪裡買了；5 IG的朋友不能沒有看到」，受到大批粉絲留言力挺。