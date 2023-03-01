阮哲夫8年前遭控涉殺祖母案，台中地院一審結果阮獲判無罪，經檢方上訴二審，因無法證明其殺人犯行，高等法院台中分院今天宣判，仍維持一審判決，判阮哲夫無罪；另阮涉嫌侵吞阿嬤的存款、保險金，阮已坦承犯行，遭判刑3年6月，全案可上訴。

據了解，國立中正大學劉姓女大生失蹤16年案，檢警懷疑其男友阮哲夫涉重嫌，抽絲剝繭卻意外發現，阮的郭姓祖母也離奇失蹤，並在阮住處找到郭的假牙、證件等，2021年9月依殺害直系血親尊親屬罪起訴阮男並求處死刑，但阮的律師稱其住處無血跡等反應，一審因找不到屍體，殺人部分罪證不足判處無罪。

檢警當時在阮的祖父骨灰罈內找到郭姓祖母的假牙，檢警當時懷疑阮男殺害祖母，但阮男辯稱，祖母在醫院另外又做了假牙、阮胞妹才在家裡發現祖母的原本假牙，否認殺害祖母。

檢警又在阮住處天花板尋獲郭的身分證、銀行存摺等物品，經追查阮男盜領郭姓祖母存款近313萬元，將4份保險變更申請書，偽簽祖母名，再解約提領現金花用。

阮男對偽造文書、詐欺等都認罪，請求從輕量刑，稱已與受損失的壽險公司和解；但對殺害郭姓祖母及毀棄屍體罪，全盤否認犯罪。

阮因曾對胞妹家暴等案，遭判6年入獄服刑中；台中高分院宣判，根據檢警提供卷證資料，無法證明阮有殺害郭姓祖母犯行，仍維持一審原判，駁回檢方上訴。另盜領阿嬤存款、保險等依偽造文書罪、詐欺判3年6月，可上訴。