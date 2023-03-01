台北新板希爾頓酒店搶攻「女王節」商機，即日起至3月底止於館內2樓「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳推出「38有理．我來寵妳」婦女節超狂優惠，每周三午晚餐期凡兩位女性同行用餐，第二位即享38折、等同每人平均774元起，雙人原價2,156元、折扣後只要1,568元！此外，三月份凡同桌有女性用餐，整桌賓客即可享8折優惠，平均每人只要882元起。

「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳，其特色為供應各式中西日料理，運用新鮮食材與主廚烹藝巧思提供豐富層次的味蕾體驗，並時時隨季節特色變化，來變換主題菜色。目前正逢「義式饗宴」主題饗宴，道道美饌皆由台北新板希爾頓酒店廚藝長李文康精心設計，現場餐檯供應超過10款義大利經典美饌，包含「Bruschetta普切塔-經典義大利開胃小點」、「番茄起司沙拉」、「義式釀中捲」、「義式起士烤雞」、各式經典義大利麵、燉飯及披薩等。

今年農曆過年前甫上任的台北新板希爾頓廚藝長李文康擁有40年以上深厚廚藝資歷，出身於澳門，十九歲就入行，1983年畢業於澳門餐飲學院，同年進入澳門五星級飯店「皇都酒店」從助理廚師開始歷練廚藝，並1990起於山東青島海天大酒店擔任行政副主廚，直到1993年來台灣發展，先後在台北君悅酒店擔任過主廚以及國賓大飯店西餐行政主廚。

李文康表示，自己是一個閒不下來的人，對生活充滿熱情和興趣的他，料理風格就如同他本身充滿即興與隨興的性格，在食材的搭配上，沒有一定的定律，李文康笑稱，「自己就是一個怪人」，在工作中不斷吸收不同的工作經驗是鍛鍊自己最好的方式。料理創作靈感皆來自於生活點滴，而面對即將到來的新主題，李文康表示食材當然要隨季節而走，選用當季食材入菜，並透露下一回將推出讓肉控們瘋狂，以無肉不歡的德國美食來擄獲饕客們的味蕾。

台北新板希爾頓酒店悅市集自助餐廳推出「38有理．我來寵妳」婦女節超狂優惠，每周三午晚餐期兩位女性同行，第二位即享38折，雙人同行平均每人774元起，此外，三月份凡同桌有女性用餐，整桌賓客就可共享8折優惠，平均每人只要882元起。自助餐價周一至周四午晚餐及周五午餐每位980元＋10％、周五晚餐及假日午晚餐每位1,080元＋10％。