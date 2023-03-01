基隆市長謝國樑3月1日上午受訪時表示，日前已向交通部長王國材傳達基隆市有意推動台鐵直達車的規畫，但到目前為止台鐵都不願與基隆市就此協商，他表示，基隆市希望能夠提供通勤族更多元的選擇，但台鐵僅透過媒體放話不與基隆協商。

謝國樑表示，2月25日他在電話中向交通部長王國材表示，基隆有近八成民眾希望台鐵能有一班在上班尖峰時間，自基隆到南港的直達車。但考量到台鐵調度上的需求及運營上的限制，希望能夠就現行台鐵在每日上午7時34分的自強號，能夠加停南港站。但到目前為止，交通部及台鐵都未與基隆市政府進行相關協商，他希望交通部及台鐵能夠協助基隆市民解決通勤的實際需求。

謝國樑指出，原本市府希望台鐵能協助加開基隆到南港的直達車，但台鐵表示受實際的調度及運營上限制，這個做法窒礙難行。因此基隆市政府才提出折衷方案，透過尋求台鐵現有每日上午7時34分自基隆發車，經八堵直達台北的109次自強號，加停南港站，達成直達車的目的。

謝國樑強調，自25日他在與王國材電話中提出想法後，王國材承諾將請台鐵局長杜微與基隆市府進行協商。但到3月1日上午為止，謝國樑及基隆市交通處都一直沒有接收到任何來自台鐵的訊息。

謝國樑說，台鐵在接受媒體相關詢問時，僅表示台鐵直達車「窒礙難行」，並未就基隆市府新提出的解決方案表達意見。他懇請交通部王部長能請台鐵願意和市府協商。

謝國樑重申，基隆市府現今提出的台鐵直達車構想，對於原本要到台北站或台北以南的旅客影響程度不大，但卻可以協助到目前基隆市安樂區因為國道客運9026路線受到影響的民眾，讓民眾可以搭乘公車到八堵火車站，再搭上這班台鐵直達車。