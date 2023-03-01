今年一月，英國哈利王子出版了自傳《備胎》，爆炸性的內容揭露大量王室秘辛，讓哈利夫婦和王室之間的關係再度緊張。英國媒體爆料，國王查爾斯三世打算收回哈利夫婦在英國的住所，如今這項消息獲得證實。
根據《每日郵報》報導，查爾斯三世已向哈利夫婦下達驅逐令，收回他們在英國居住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），並有意讓安德魯王子搬入。雖然這項提議遭到安德魯王子拒絕，但查爾斯無意收回成命。
王室內部消息人士指出，「哈利夫婦無法動搖查爾斯的命令，」而這意味著「他們在英國的時代結束了」。
浮若閣摩爾小別墅是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）送給哈利與梅根的結婚禮物，是小倆口在英國唯一的住所，擁有5個房間和大片花園，距離威廉夫婦的住處只有100多公尺距離。
此外，安德魯王子雖然想續留現居的30房豪宅——位於溫莎的皇家莊園（Royal Lodge ），但可能由不得他來決定。外傳查爾斯準備大砍弟弟的免稅津貼——每年24.9萬英鎊（約新台幣918萬），屆時安德魯王子恐怕無力負擔豪宅高額的維護費用，而被迫放手。
文章來源：King Charles is 'evicting Harry and Meghan from Frogmore Cottage leaving them without a UK home - and offering the property to Prince Andrew'
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。