今年一月，英國哈利王子出版了自傳《備胎》，爆炸性的內容揭露大量王室秘辛，讓哈利夫婦和王室之間的關係再度緊張。英國媒體爆料，國王查爾斯三世打算收回哈利夫婦在英國的住所，如今這項消息獲得證實。

根據《每日郵報》報導，查爾斯三世已向哈利夫婦下達驅逐令，收回他們在英國居住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），並有意讓安德魯王子搬入。雖然這項提議遭到安德魯王子拒絕，但查爾斯無意收回成命。

王室內部消息人士指出，「哈利夫婦無法動搖查爾斯的命令，」而這意味著「他們在英國的時代結束了」。

哈利夫婦在英國居住的浮若閣摩爾小別墅。（圖／達志影像）

浮若閣摩爾小別墅是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）送給哈利與梅根的結婚禮物，是小倆口在英國唯一的住所，擁有5個房間和大片花園，距離威廉夫婦的住處只有100多公尺距離。

此外，安德魯王子雖然想續留現居的30房豪宅——位於溫莎的皇家莊園（Royal Lodge ），但可能由不得他來決定。外傳查爾斯準備大砍弟弟的免稅津貼——每年24.9萬英鎊（約新台幣918萬），屆時安德魯王子恐怕無力負擔豪宅高額的維護費用，而被迫放手。