眾議院金融服務委員會周二以壓倒性票數表決通過三項涉台法案，分別是《2023年台灣衝突阻遏法》（HR 554 Taiwan Conflict Deterrence Act of 2023）、《2023年不歧視台灣法》（HR 540 Taiwan Non-Discrimination Act of 2023），以及《保護台灣法》（HR 803 PROTECT Taiwan Act）。

外交事務委員會則以口頭表決方式無異議通過《台灣保證落實法》（HR 1159 Taiwan Assurance Implementation Act）。

以上4項法案在獲得委員會通過後，將送交全院進行審議和表決。

提出《台灣衝突阻遏法》的阿肯色州共和黨眾議員French Hill表示，這項法案的目的在於迫使中國共產黨政府改變對台灣咄咄逼人的軍事威脅，讓中國共產黨知道如果讓台灣瀕臨危險，他們的財務不只會公諸於世、影響他們對中國的掌控，還會讓領導層與其家人面臨嚴厲的金融制裁。這是美國國會迄今發出最明確的訊號，只要危及台灣，美國一定讓中國領導層付出代價。台灣不僅是美國重要的貿易夥伴，也是民主盟友，任何封鎖或入侵台灣的意圖都將動搖整個世界的秩序。

針對支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）的《2023年不歧視台灣法》，密蘇里州共和黨眾議員Blaine Luetkemeyer表示，中國一直試圖孤立台灣，然而台灣是全球第21大經濟體，本來就應該加入IMF，並擁有發言權。

紐約州共和黨眾議員Mike Lawler表示，《保護台灣法》旨在向惡意者傳達清楚的訊息，即侵略另一個國家，其經濟必將承受全面的後果，「一旦中國真的入侵台灣，我們便可以迅速採取行動」，而這是從俄羅斯入侵烏克蘭得到的教訓。

德州共和黨眾議員Mike McCaul在表態支持《台灣保證落實法》時表示，該法案修訂了《2020年台灣保證法》，台灣正處於中國共產黨的威脅下，就連國務卿布林肯都表示中國準備加快併吞台灣的步伐，因此美國必須確保我們與台灣建立一個強而有力且涉及廣泛政治、經濟與防務關係。此法亦要求美國國務卿定期檢視與台灣的交往準則，至少每兩年向國會提出報告。

而在抗中法案方面，美國眾議院委員會通過了《中國不是開發中國家法案》（PRC is Not A Developing Country Act）、《停止強摘器官法案》（Stop Forced Organ Harvesting Act）及《海底電纜管控法案》（Undersea Cable Control Act）等。